Milan-Donnarumma, filtrano sensazioni positive per un rinnovo di contratto fino al 2023

Arrivano segnali positivi per quanto riguarda il possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da Milannews infatti i contatti fra la società rossonera e l'agente Mino Raiola sono ripresi e ovviamente la questione prioritaria è il prolungamento del contratto del numero 99. Da quanto filtra da ambienti vicini alla trattativa, i segnali in tal senso sono positivi e l'ipotesi al momento più accreditata è quella che prevederebbe un rinnovo di 2 anni (quindi fino al 2023), anche se dettagli e soprattutto cifre sono ancora da concordare. L'idea è quella di trovare un giusto compromesso fra parte fissa e bonus, in modo da far digerire meglio al bilancio rossonero un rinnovo così pesante.

La situazione ad ogni modo è descritta come fluida e le parti avrebbero voglia di arrivare ad un accordo.