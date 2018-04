Milan, Donnarumma: "Futuro? Ci pensano il mio agente e la società"

Così a Premium Sport.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parata miracolosa per Gigio Donnarumma in Milan-Napoli su Arek Milik, che l’estremo difensore rossonero commenta così ai microfoni di Premium Sport: “Non so se la mia sarà la parata scudetto per la Juve, spero che il Napoli possa giocarsela fino alla fine. All’ultimo secondo ho fatto una bella parata, non ho nemmeno pensato a contro chi giocavo. Ho esultato solo per la bella parata. Un portiere può avere alti e bassi, cerco di dare sempre tutto lavorando come ho sempre fatto. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e speriamo di arrivarci. Mercato? Non so nulla, ci lavoreranno il mio agente con la società io vado avanti per la mia strada. Reina mio secondo? Non lo so, è un grandissimo portiere e lo sarà ancora.