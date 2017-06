Milan-Donnarumma, Gazzetta: “Tutto in stand by”

Alla ricerca del compromesso migliore. Gran parte dei problemi esplosi intorno alla vicenda Donnarumma erano ruotati attorno alle tempistiche: più il Milan accelerava, più Raiola toglieva gas, col risultato che le due vetture non sono mai riuscite a percorrere un tratto di strada affiancate. Adesso la faccenda sta venendo riaffrontata con tutt’altro approccio, spiega La Gazzetta dello Sport. Se fino a pochi giorni fa la dirigenza rossonera aveva accelerato con decisione per chiudere la pratica fra i pali (Perin e Neto in cima al taccuino), adesso è tutto in stand by. Tanto da aver indotto a defilarsi i potenziali candidati, preoccupati di ritrovarsi chiusi da Gigio nel caso in cui il Milan ricomponesse in tempi successivi col suo numero 99.