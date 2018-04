Milan, Donnarumma: "Il derby con l'Inter sarà uno spareggio Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma ha parlato così a Milan TV dopo la sconfitta con la Juve: "Siamo dispiaciuti ma andiamo avanti, abbiamo tenuto testa alla Juventus fino agli ultimi minuti. Ci portiamo a casa una grande prestazione ma non il risultato. Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate e ci brucia, ma ora pensiamo allo spareggio Champions con l'Inter. La Juventus non l'ha vinta sul piano tecnico ma solo su quello fisico, ci hanno punito su una azione in cui avremmo dovuto fare meglio. Ripeto, ci è mancato solo il gol"

Su Bonucci: "Non era affatto facile ma lui ha tutto per farsi scivolare addosso certe situazioni. Sapevamo di poter contare su di lui al massimo".

Sul Derby: "Spero possa esserci tanto entusiasmo a San Siro. Daremo tutto come facciamo in ogni gara e abbiamo bisogno di tutti per vincere".

Sula sfida con Icardi: "Vedremo come andrà, però è un attaccante incredibile. Certamente tra i più forti. Spero la sfida vada bene per me".