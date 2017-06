Milan-Donnarumma, il futuro è domani. Sono tante le questioni da sbrogliare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gigio Donnarumma ed il futuro, argomento caldissimo in casa Milan dopo i botti per gli arrivi di Musacchio, Kessie, Rodriguez e André Silva. Le parti, la società rossonera nelle vesti di Mirabelli e Fassone e Mino Raiola per il giocatore, si aggiorneranno nuovamente nelle prossime ore per provare a chiudere il cerchio. Giovedì il giorno da segnare in rosso per il faccia a faccia, al massimo venerdì mattina se dovessero esserci ritardi. Le questioni da risolvere sono parecchie e tutte di una certa rilevanza, anche se il tema principale resta la volontà del portiere. Donnarumma gradirebbe una permanenza al Milan, ma le big europee sono in pressing (Real Madrid e PSG su tutte) e potrebbero offrirgli stipendi più alti rispetto ai 4 e mezzo annui del Milan. Vedremo se il club rossonero, per cancellare le tentazioni, deciderà di aumentare sensibilmente la proposta. Si parlerà ovviamente anche della clausola rescissoria che Raiola ha chiesto di inserire nel suo contratto: da quell’orecchio il Milan non vuol proprio sentirci, o almeno non vuole farlo a cifre ragionevoli. Se clausola deve essere, che sia a cifre quasi inarrivabili, per intenderci. Altrimenti il rischio che le squadre di cui sopra decidano di fare l’investimento è alto. Last but not least, la questione personale: negli ultimi giorni si è parlato spesso degli screzi fra l’agente e la dirigenza rossonera rea di aver contattato direttamente il giocatore e la sua famiglia senza prima interpellare colui che ne cura gli interessi. Insomma ad oggi le situazioni da sbrogliare sono parecchie e tutte piuttosto complicate. Cosa che rende l’eventuale rinnovo, dopo diversi giorni dall’offerta ufficiale rossonera, non semplice.