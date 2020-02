vedi letture

Milan, Donnarumma in forse. Pronto l’esperto Begovic

Il Milan sta valutando attentamente le condizioni fisiche di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha subito una distorsione alla caviglia durante il match contro la Fiorentina, e sta provando a recuperare per essere presente alla sfida di domenica contro il Genoa, in programma alle 12.30 a porte chiuse a San Siro. La presenza è ancora in dubbio, e si deciderà solo sabato se provare a forzare il portierone 21enne oppure farlo riposare. Anche perché il Milan dopo il match col Genoa dovrà giocare in Coppa Italia, nella gara di ritorno delle semifinali contro la Juve, e la presenza di Gigio allo Stadium è indispensabile. Così si potrebbe decidere di non farlo scendere in campo contro il Grifone, e dare una chance ad Asmir Begović, che aveva già esordito proprio nella trasferta di Firenze.

L’ex giocatore del Bournemouth si è ben disimpegnato contro la squadra viola di Iachini, effettuando la prima parata decisiva dopo appena 37 secondi dal suo ingresso in campo, dimostrando di essere pronto. Aveva anche intuito il rigore battuto da Pulgar, e in quel caso sarebbe stato l’eroe della serata se l’avesse neutralizzato. Così contro il Genoa per il portiere bosniaco potrebbe arrivare la prima partita da titolare da quando è arrivato nel mercato di gennaio. Il 32enne ha firmato un contratto di solo se mesi, in prestito secco, ma vuole godersi al massimo questa esperienza al Milan. In passato Begović ha vestito le maglie di Qarabağ, Chelsea, Stoke City, Ipswich Town, Portsmouth tra le più conosciute.