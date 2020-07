Milan, Donnarumma: "La fascia un orgoglio, ma dispiace per Romagnoli. Obiettivo quinto posto"

Grande protagonista del pari tra Milan e Atalanta con un rigore parato a Malinovskyi, Gianluigi Donnarumma ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Volevamo vincere a tutti i costi, ma va bene così. Adesso siamo più compatti, sappiamo tutti cosa fare e prepariamo bene le partite. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, peccato per il punto. Mi dispiace per Romagnoli, che è un grande amico e un grande capitano. Spero possa tornare presto, ma è un orgoglio indossare questa fascia. Il rigore? L'ho parato, per fortuna. Il nostro obiettivo è arrivare quinti: ce la giochiamo fino alla fine, al di là del risultato di domani della Roma. Aspettiamo: giocheremo altre due finali, e dovremo vincerle entrambe per arrivare quinti".