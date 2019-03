© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko contro la Sampdoria: “Mi dispiace tanto di aver commesso questo errore e aver compromesso la partita. Siamo stati bravi a reagire, mi dispiace per questo risultato. Ho sbagliato ed è un errore che capita, non sarà un errore a non farci giocare più da dietro. Fa parte del gioco, se vuoi costruire da dietro capita di sbagliare. Mi spiace perché ho compromesso una partita che poteva andare diversamente. Quando fai un errore così e prendi gol subito un pochino ti condizioni, ma abbiamo continuato a giocare ed è stato segno di grande maturità".