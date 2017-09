Milan, Donnarumma: "Mi sento a casa. Ho un contratto di quattro anni"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ospite della prima puntata stagionale di Chi ha incastrato Peter Pan? in onda su Canale 5, Gianluigi Donnarumma ha risposto alle domande dei bambini del salotto di Paolo Bonolis. Molti i temi toccati dai piccoli protagonisti: dall'ingaggio del talento rossonero, sino al mancato trasferimento al Real Madrid. Qui alcune delle risposte date dal portiere del Milan: "Non sono andato al Real Madrid perché il Milan è casa mia. Quanto guadagno? Sei...". E poi sulle domande circa un eventuale futuro alla Juventus o all'Inter: "No, no. Ho un contratto di quattro anni col Milan".