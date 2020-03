Milan, Donnarumma non convocato per la Coppa Italia: salta la semifinale contro la Juve

Gianluigi Donnarumma non prenderà parte alla trasferta del Milan a Torino contro la Juventus. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, infatti, il portiere non rientra tra i convocati di mister Pioli per il problema alla caviglia e salterà dunque il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani.