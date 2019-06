© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan cerca di trovare l'intesa col PSG per la cessione di Gigi Donnarumma. Un'operazione fondamentale a cui sta lavorando Mino Raiola ma che non incontra il favore del portiere, che vorrebbe invece restare a Milano. Soluzione che difficilmente si verificherà, perché i rossoneri hanno bisogno di monetizzare. Areola non convince, a meno che la parte cash non si alzi da 20 a 30-35 milioni di euro. I francesi non hanno intenzione di alzare la valutazione dell'estremo difensore a oltre 50 milioni ed è per questo che la discussione continua a essere viva ma non vicina alla conclusione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.