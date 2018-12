Milan, Donnarumma: "Passato periodo difficile. Mercato? Non ne parlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport: "Ibra non torna? Non sapevo nulla, l'ho ascoltato ora da voi".

E' il momento più bello, per te? "Sì, ora sì. Ho passato un periodo non facile ma il mio obiettivo era continuare a lavorare come ho sempre fatto senza pensare a niente. Ringrazio anche la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati vicini. Mercato? Non voglio parlarne, non ce n'è bisogno".

Ci sono differenze tra la parata su Milik e quella su Iago Falqué? "Quella di Milik è completamente diversa. In quel caso era un tiro ravvicinato e dovevo anticipare il tuffo. Qui ho aspettato il colpo di testa e ho reagito".