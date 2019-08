© foto di Federico De Luca

Tuttosport fa il punto sul futuro di Gigio Donnarumma e parla dell'interesse del PSG per il numero 1 del Milan. Ad oggi non sembrano esserci margini, a meno che i parigini non si presentino con una proposta cash da 60-65 milioni di euro. Il giocatore intanto è felice di restare al Milan e nelle prossime settimane, verosimilmente a mercato chiuso, dovrebbe andare in scena un incontro fra il suo agente Mino Raiola e la società rossonera per parlare del prolungamento.