Milan, Donnarumma-PSG si riapre. I rossoneri non vogliono contropartite

La cessione di Kevin Trapp all'Eintracht Francoforte mette il Paris Saint-Germain nelle condizioni di cercare un sostituto. Ed ecco che si riapre la pista Donnarumma. Il portiere del Milan a oggi è il giocatore che può garantire immediatamente la plusvalenza maggiore, considerate le difficoltà nel cedere Suso e le parole spese da Marco Giampaolo, grande estimatore dello spagnolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono disponibili alla cessione, purché sia per una cifra di oltre 50 milioni senza contropartite tecniche. In modo da reinvestire la somma per gli ultimi colpi di mercato, su tutti Correa. La prima offerta, di qualche settimana fa, presentata dai francesi era stata di 20 milioni più il cartellino di Areola. Rispedita al mittente.