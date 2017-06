© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rinnovo? Vedremo, vedremo". Così, alla stazione di Firenze di Santa Maria Novella, il portiere della Nazionale e del Milan Gianluigi Donnarumma è sgusciato via dalle domande dei cronisti presenti che gli hanno chiesto informazioni in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 che lo lega al Milan.

Donnarumma è diretto a Coverciano per rispondere alla convocazione del ct Ventura.