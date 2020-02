© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di capire come si concluderà l'attuale stagione in casa Milan sono già iniziate le riflessioni sul futuro. Da quali elementi ricominciare il lavoro di costruzione della squadra per la stagione 2020/2021? Il primo perno identificato è Gianluigi Donnarumma, ma stando al Corriere dello Sport, è anche il più difficile da confermare. La questione contrattuale non è ancora stata risolta e il Real Madrid viene considerato ad oggi la società più vicina al portiere nel ricco novero di pretendenti che comprende anche la Juventus e il PSG.