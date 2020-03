Milan, Donnarumma sempre più lontano. E quando ci sarà il nuovo Boban sarà troppo tardi

Ampio spazio quest'oggi dedicato da La Gazzetta dello Sport al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il contratto che lega il portiere al Milan scade nell’estate del 2021 e senza prolungamento nei prossimi tre-quattro mesi inizierebbe la prossima stagione da svincolato. A gennaio sarebbe già libero di prendere accordi con altri club, a febbraio di formalizzarli. Ipotizzare l'ad Gazidis e Raiola, agente di Donnarumma, al tavolo delle trattative - si legge - oggi è un esercizio complesso.

Troppo tardi? - Non ci sono mai stati contatti diretti ma le posizioni si sono incrociate nell’affare Ibrahimovic: mentre Zlatan e il procuratore avrebbero volentieri ascoltato (e accolto) una proposta di rinnovo, Gazidis ha fatto intendere di voler chiudere qui il rapporto. Una differenza di vedute che potrà riversarsi nell’affare Donnarumma: le parti al tavolo saranno le stesse, Raiola e Gazidis, e l’intransigenza dei protagonisti è nota. Non è solo una questione caratteriale: Gazidis è impegnato su altri fronti e i dirigenti addetti all’area sportiva sono a fine corsa. Boban ha tagliato il traguardo in anticipo, Maldini e Massara lo faranno in estate. Quando l’ad nominerà un nuovo d.t. sarà probabilmente troppo tardi per iniziare una trattativa così complicata.