Milan, Donnarumma si sente rossonero ma ora è pronto a partire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, rispetto all'estate scorsa quando la volontà di Gigio Donnarumma era restare al Milan e alla fine la soluzione è stata trovata anche per questo motivo, nelle prossime settimane il portiere rossonero potrebbe cambiare idea dopo un anno passato con fatica ad ascoltare valutazioni e critiche per ogni parata e ogni gol preso. Ha capito che non può piacere a tutti e che proprio per questo motivo, insieme anche all'arrivo di Reina dal Napoli, nei prossimi giorni potrebbe dire sì a una proposta in arrivo dall'estero. Adesso non ha più paura di cambiare, meglio chiudere e farsi rimpiangere che andare avanti senza la fiducia di nessuno.