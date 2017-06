Milan, Donnarumma si sfoga in Nazionale: "Mi stanno massacrando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Gianluigi Donnarumma si sarebbe sfogato con alcuni compagni di squadra nel ritiro della Nazionale Under-21, che domani esordirà nell'Europeo di categoria. Il portiere classe 1999 avrebbe detto: "Mi stanno massacrando", riferito alle tante critiche ricevute in questi giorni dai tifosi del Milan per il mancato rinnovo del contratto in scadenza tra un anno.