Milan, Donnarumma si tiene la maglia: è quella della prima da capitano. La 201 in rossonero

Gianluigi Donnarumma non scambia la maglia. Ed è difficile dargli torto. Curioso episodio alla fine della gara con l’Atalanta: il portiere del Milan ha infatti voluto tenere per sé la casacca vestita questa sera. Non era una come le altre del resto: complice l’assenza di Romagnoli, il giovane portiere ha infatti giocato la sua prima gara da capitano del Diavolo ad appena 21 anni. Inoltre, si trattava della presenza numero 201 in rossonero: raggiunti due mostri sacri come Rijkaard e Van Basten. Senza dimenticare che il rigore parato a Malinovskyi è il terzo in questa stagione e il decimo in carriera. Numeri da fuoriclasse.