© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha commentato così a Rai Sport la vittoria di questa sera con la SPAL: "Sono contento per la mia prestazione e per quella della squadra. Dopo il gol subito non era facile reagire, ma siamo stati molto bravi a ribaltare il risultato. Gattuso? Siamo sempre stati tutti con Gattuso. Stasera abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che non molliamo mai. Era importante tornare a vincere contro la SPAL. Sono felice per la squadra e per il mister, abbiamo ottenuto tre punti che ci riportano a un passo dal quarto posto. Vogliamo fare bene per riportare il Milan dove merita".