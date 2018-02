Milan, Donnarumma: "Sorteggio? Per noi non cambia nulla"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post-partita di Milan-Ludogorets: "Bisogna stare sempre attivi e sempre attenti. Si sa che contro il Milan gli altri hanno poche occasioni e quindi devi farti trovare pronto. Abbiamo preparato la partita bene e volevamo subito far gol per chiudere il discorso qualificazione. Ci siamo riusciti. Roma? Domenica ci sarà una partita molto importante. La prepareremo al meglio e andremo lì per la vittoria. Prossimo avversario di Europa League? Noi ci concentriamo per qualsiasi partita, per noi è uguale. Dedica? A mio figlio, alla mia compagna e a tutta la mia famiglia".