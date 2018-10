Milan, Donnarumma: "Tifosi stupendi, col Sassuolo il punto di svolta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Donnarumma ha parlato così ai microfoni di Milan Tv al termine della partita contro il Sassuolo: "La vittoria contro il Sassuolo ci dà morale, dopo un periodo no. Siamo stati molto bravi ad interpretarla, non era facile, loro sono una buona squadra che gioca bene, adesso ci godiamo questa vittoria. Ci sono dei momenti durante la partita in cui devi tenere duro, devi stare lì, devi lottare tutti insieme per non prendere gol, noi siamo stati bravi e cinici anche davanti per provare a vincere la partita. I tifosi? Li ringrazio, sono stati stupendi per tutta la partita, anche nel riscaldamento, speriamo di continuare così. La gara contro il Sassuolo potrebbe essere il nostro punto di svolta, pensiamo partita dopo partita, lavoriamo duramente come stiamo facendo, adesso c'è l'Europa League, domenica il campionato e poi ci riposiamo un pochino."