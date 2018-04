Milan, Donnarumma tra social e mercato: ora in pole c'è il PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'uscita social di Gigio Donnarumma aggiunge un altro capitolo alle vicende legate al futuro del portiere rossonero. Mino Raiola soffierà sul vento della polemica consigliando al giocatore ancora una volta di lasciare Milanello, mentre il club continua ad attendere di capire se e quali offerte potrebbero arrivare in estate. Ovviamente le piste più credibili sono quelle che potrebbero arrivare dall'estero, ovvero dove si trovano quei club pronti a mettere sul piatto almeno 60 milioni per il giovane giocatore milanista. Se prima in pole c'era il Real Madrid, adesso è il PSG che potrebbe avere conquistato qualche metro in più rispetto alle potenziali avversarie. Areola e Trapp non convincono: ecco che Gigio potrebbe essere l'uomo giusto per i parigini. Con la regia del solito Raiola, ovvio. A riportarlo è Il Corriere della Sera.