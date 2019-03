Milan, Donnarumma: "Un errore non distrugge tutto, rifacciamoci subito"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, dopo l'errore che ha compromesso il match contro la Sampdoria ha parlato a Milan Tv: “Non è un errore a non farci giocare più, mi spiace davvero tanto che abbiamo perso questa partita in cui abbiamo dato tutto. Ringrazio i compagni che mi hanno consolato ma non è un errore a distruggere tutto. Vogliamo rifarci tra tre giorni. Abbiamo già dimostrato che non ci abbattiamo facilmente, abbiamo dimostrato che ci siamo, abbiamo avuto qualche opportunità anche per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo lavorare e vincere martedì. Siamo un bel gruppo e lo stiamo dimostrando. L’episodio del derby è un caso. Mi dispiace per l’errore. Contro l’Udinese sarà una gara offensiva come sempre. La prepareremo molto bene. Dobbiamo vincere”