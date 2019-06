© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il prezzo del cartellino. Il Milan è pronto a sacrificare Gianluigi Donnarumma in questa finestra di mercato e oltre ai 50 milioni di euro, tra soldi e possibili contropartite da parte del Paris Saint Germain, vedi Areola, il club rossonero risparmierebbe tanto anche dal punto di vista dell'ingaggio del portiere.

Due stagioni - Il classe 1999 guadagna infatti due milioni di euro all'anno e il suo contratto è in scadenza nel 2021: questo vuol dire che in totale il risparmio sarebbe di 24 milioni di euro: un'altra buona notizia per il bilancio del club di via Aldo Rossi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.