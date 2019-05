Milan, Donnarumma: "Voglio portare questo club in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina: “C’è stato un periodo negativo - ha esordito -. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che bisognava dare il 110%, lo abbiamo fatto e questa è la dimostrazione. Tutto ciò che è stato è passato e si è risolto nello spogliatoio. Non c’è rammarico, siamo uniti tutti e vogliamo tutti lottare per il nostro obiettivo. È strano che non si parli più di me, ero abituato ormai… Ringrazio Montella per la fiducia che mi ha dimostrato e gli auguro il meglio. La stagione scorsa mi ha aiutato a crescere, adesso mi sento più maturo. Sto meglio in campo e aiuto i miei compagni. Sento sempre parlare dei miei 6 milioni, Donnarumma qua, Donnarumma là… Io cerco solo di stare tranquillo. Facciamo 6 punti e vediamo cosa succederà. Spero solo di portare questo club in Champions perché lo merita”.