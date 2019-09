Milan, Donnarumma vuole restare. Il punto sul rinnovo del portiere

© foto di Federico De Luca

Dopo la chiusura del mercato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione del Milan dal punto di vista dei rinnovi. Fra questi - si legge - il faldone più spinoso riguarda ovviamente Gianluigi Donnarumma, se non altro perché si parte da una base economica che non è più in linea con il nuovo corso della politica ingaggi rossonera. Con 6 milioni netti in busta paga all’anno, il portiere è per distacco il più pagato nella rosa: numeri alla mano, il top player della banda Giampaolo è lui. E come tale, Gigio questa estate è finito sul mercato. La valutazione fatta negli uffici del Portello – non meno di 50 milioni – non ha però trovato estimatori pronti a sostenere uno sforzo economico di quella portata.

Il precedente - Da allora in poi, il tema del prolungamento del contratto di Donnarumma è tornato attuale. I tempi non stringono, perché Gigio è legato al Milan fino al 2021, ma tenere palla troppo a lungo - si legge - potrebbe diventare rischioso: presentarsi alla fine di questa stagione senza un accordo metterebbe Maldini e Boban nelle stesse condizioni di chi li aveva preceduti nell’estate del 2017, quando tra Mino Raiola, agente del giocatore, e l’allora d.s. Massimiliano Mirabelli andò in scena un braccio di ferro snervante con lo stesso Donnarumma coinvolto in prima persona e vicino alla rottura con i tifosi.

Il punto d'intesa - Oggi che è tornato il sereno, il legame del «99» con i colori rossoneri potrà essere la carta da giocare per i dirigenti: Gigio al Milan sta bene e l’intenzione è quella di continuare a difendere la porta della squadra che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato tra i grandi ancora 16enne. Il punto, allora, sarà trovare la formula giusta per andare avanti insieme: a oggi, immaginare che Raiola accetti di spalmare l’ingaggio o di ridurlo è uno scenario poco verosimile. Quel che è certo è che nei prossimi mesi agente e dirigenti si siederanno a parlarne.