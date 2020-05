Milan, Donnarumma vuole restare ma serve un progetto tecnico chiaro

Continua a tenere banco in casa Milan la vicenda legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero andrà in scadenza nel 2021 e non è mistero che goda di estimatori in Europa. Secondo quanto riporta Milannews.it, i contatti fra Raiola e Gazidis non ce ne sono ancora stati ma la volontà dell’estremo difensore sarebbe quella di rimanere in rossonero. Le due basi affinché ci possa essere un contatto meno teso sarebbero quelle legate allo stipendio, non scendere sotto l’attuale cifra, e al progetto tecnico del club.