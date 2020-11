Milan, dopo Calhanoglu e Donnarumma, obiettivo rinnovo per chi scade nel 2022

vedi letture

Il Milan è alle prese con i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma da diversi mesi, e attualmente le posizioni per i due giocatori sono differenti. Da un lato il turco è distante per motivi economici, chiede 6 milioni mentre il Milan ne offre 3,5. Mentre per Donnarumma si procede con ottimismo, il giocatore rinnoverà a circa 7,5 milioni ma serve ancora un po' di tempo per la firma. La dirigenza rossonera dopo aver affrontato questi due casi spinosi, e probabilmente anche quello di Zlatan Ibrahimovic, si dedicherà ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2022 come Franck Kessie, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Andrea Conti e Simon Kjaer. Dei cinque in scadenza ben 3 sono i titolari dell’attuale difesa rossonera, oltre ad uno dei centrocampisti più importanti della rosa. Al momento solo contatti telefonici con gli agenti dei giocatori, nessun appuntamento in agenda ma l’intenzione del Milan è di non arrivare all’ultimo secondo per rinnovare i contratti, insomma non commettere lo stesso errore fatto con Donnarumma e Calhanoglu, soprattutto se si tratta di titolari e giocatori di peso nello spogliatoio. Il lavoro da fare è tanto ma Maldini e Massara procederanno per gradi, facendo leva anche sulla voglia di questi giocatori di proseguire il progetto milanista, ora che la stagione sembra promettere bene rispetto alle difficoltà del passato.