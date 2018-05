Milan, dopo il deferimento può saltare l'arrivo di Reina

Top, flop e rivelazione , Sassuolo: Politano ok. Ma l'attacco delude

Chievo, Campedelli valuta profilo esperto per la panchina: Nicola in pole

Top, flop e rivelazione, Lazio: tre tenori come uomini copertina

Genoa, Perinetti: "Juve interessata a Perin, ma non c'è trattativa in corso"

Fiorentina, Sportiello non convince. Si pensa a Meret e Guaita

Atalanta, piace Soriano. Le cifre per convincere il Villarreal

Genoa, dopo Lakicevic il sogno è Younes. E si chiude per Gunter

Top, flop e rivelazione, Napoli: ok i titolarissimi. Male le seconde linee

Tapiro d'Oro per Buffon: "Bisogna andare via nel momento giusto"

Top, flop e rivelazione, Roma: Under sorpresa, delusione Schick

Wanda Nara, avviso all'Inter: "Per Icardi rinnovo o addio"

Top, flop e rivelazione, Samp: l'anno di Torreira. Ricky, non più Maravilla

R. Insigne sul futuro: "A Parma c'è tutto per tornare a grandi livelli"

Atalanta, Capone rientra. Può rimanere in A

Inter-Verdi, accordo non così vicino. Incontro nei prossimi giorni

Top, flop e rivelazione, Sassuolo: Politano ok. Ma l'attacco delude

Repubblica parla di un nuovo risvolto nell'affare fra Pepe Reina e il Milan. I rossoneri potrebbero decidere di lasciare partire il proprio portiere dopo il deferimento da parte della Procura Federale perché vicino ad ambienti camorristici. Reina potrebbe quindi finire all'estero e non vestire la maglia del Milan.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy