Milan, dopo Krunic si punta Sensi. Ipotesi Cutrone contropartita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 35 i milioni di euro della valutazione fatta dal Sassuolo per il cartellino di Stefano Sensi, centrocampista 23enne da tempo nel mirino del Milan. Il club rossonero, dopo aver chiuso Krunic con l'Empoli, punta a stringere anche per il ragazzo. Il Sassuolo, però, non sembra intenzionato a fare sconti, a meno che non vengano inserite contropartite tecniche di valore.

Una punta per un centrocampo - L'ultimo nome emerso in tal senso quest'oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport è quello di Patrick Cutrone, giovane attaccante rossonero sul quale, però, l'ultima parola dovrà essere di Marco Giampaolo.

Le alternative - Di profilo più basso, invece, gli altri nomi utilizzabili come contropartite: in particolare Davide Calabria e Alessandro Plizzari.