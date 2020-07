Milan, dopo la Lazio Ibrahimovic vuole l’impresa contro la Juventus

E’ un sogno proibito ma spesso i desideri si realizzano. Ibrahimovic dopo aver fatto fuori la Lazio, seconda in classifica, ha messo nel mirino la prima della lista, la Juventus che non ha potuto affrontare in Coppa Italia perché infortunato (e squalificato). Il Milan in Coppa ha retto l’urto in dieci uomini, pareggiando 0-0, e con Zlatan le cose sarebbero potute andare diversamente. Domani arrivano i bianconeri a San Siro e i rossoneri sperano di ottenere punti importanti per la corsa all’Europa League, ultimo obiettivo stagionale. L’idea di Pioli e della squadra è di ottenere la quinta piazza come l’anno scorso, evitando così i turni preliminari in caso di settimo posto. Ma per riuscirci dovranno fare punti con Juve e Napoli, due sfide ravvicinate che diranno molto sul futuro di questo Milan. Intanto Ibrahimovic dopo aver giocato 30 minuti con la Spal e 45 minuti contro la Lazio, vorrà aumentare ancora il minutaggio con la Juve. Lo svedese sta tornando in condizione anche se lo stop di un mese per il problema al polpaccio lo ha rallentato atleticamente. Ma la sua presenza in campo è uno stimolo in più per i compagni di squadra e un’enorme preoccupazione per gli avversari. Sarà l’ultimo scorcio di campionato prima del possibile addio, perché per ora non arrivano segnali confortanti dalla sede, ma l’aspetto contrattuale (è in scadenza a fine torneo) Ibra lo valuterà tra qualche giorno insieme al club. Oggi vuole pensare al campo e divertirsi, dare il meglio di sé e vincere.