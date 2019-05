Milan, dopo Leonardo anche Maldini al bivio: lasciare o rimanere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Leonardo e Gattuso, ma anche Paolo Maldini: il Milan considera le posizioni di tutti i suoi uomini. Secondo quanto riferito da Tuttosport, con l'addio del dirigente brasiliano sempre più vicino, anche l'ex capitano è al bivio: rimanere, ma con un ruolo operativo, oppure lasciare.

Maldini potrebbe restare, anche senza Leonardo o Gattuso (o entrambi), ma chiederebbe un ruolo più chiaro del fumoso titolo attuale, e con la possibilità di intervenire in modo diretto sulle sorti dei rossoneri. In alternativa, visto il probabile arrivo di uno fra Tare e Campos, l'idea di seguire Leonardo, via dal Milan, non è da escludere.