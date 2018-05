Milan, dopo Reina anche Strinic conferma: triennale per l’esterno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eppur si muove. Nonostante la scure della sentenza Uefa sul collo, il Milan mette a segno i primi due acquisti della nuova campagna estiva. Erano due nomi già annunciati da tempo, nessuna grande novità, ma nelle scorse ore sono arrivate le conferme da parte dei diretti interessati. Il primo è stato Pepe Reina che ha rilanciato un’intervista in cui annunciava di legarsi a uno dei club più prestigiosi al mondo, al di là delle possibili sentenze provenienti da Nyon. Mentre ieri è stato il turno di Ivan Strinic, in scadenza con la Sampdoria. Il laterale croato ha firmato un triennale con i rossoneri e sarà il sostituto di Ricardo Rodriguez sulla corsia sinistra. Con lui il rosa il Milan avrà tre esterni di sinistra, ma molto probabilmente Luca Antonelli lascerà dopo tanti anni di militanza, anche se legato da un contratto fino a giugno 2019.

Per il resto fino alla sentenza dell’Uefa non ci saranno grossi movimenti, il Milan è sotto osservazione e non conviene a nessuno dimostrare di spendere sul mercato. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli però sotto traccia continua a incontrare procuratori e dirigenti per individuare i migliori rinforzi per la squadra di Gattuso. Le opzioni sono sempre tre: una punta, un esterno d’attacco e una mezzala. Tanto ruoterà intorno all’esclusione o meno dall’Europa League.