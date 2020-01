© foto di Federico Gaetano

Il Milan si muove per regalare a Pioli rinforzi in difesa. Caldara è passato all'Atalanta, dalla Dea potrebbe arrivare Kjaer in prestito per sei mesi. L'affare Todibo per ora è bloccato, visto che il Milan non è riuscito a convincere il giocatore e il Barcellona ad accettare anche la formula del prestito con diritto di riscatto. L’alternativa potrebbe essere un altro danese, Andreas Christensen del Chelsea: il Milan vorrebbe la formula con diritto di riscatto, ma il Chelsea è molto perplesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport