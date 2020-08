Milan, doppio fronte con Raiola

Un milione e mezzo di distanza. Questo è ciò che separa il Milan dal rinnovo con Zlatan Ibrahimovic, con i rossoneri fermi ad una proposta di ingaggio da 6 milioni di euro e Mino Raiola che, memorizzata l’importanza capitale del suo assistito nonostante l’incedere del tempo, cerca lecitamente di spuntare un ingaggio decisamente più alto. Un discorso che in Casa Milan si vorrebbe ratificare al più presto possibile, per mettere lo svedese a disposizione di Pioli già dall’inizio del ritiro pre stagionale, e che invece necessiterà di un po’ di pazienza in più. Di certo, la scelta rossonera di inserire Ibra come testimonial della nuova maglia, la dice lunga rispetto alla volontà reciproca di convolare nuovamente a nozze. Altro discorso scottante è quello relativo a Donnarumma: come chiaro da tempo, anche in questo caso entrambe le parti vorrebbero il rinnovo, seppur a condizioni ben diverse l’una dall’altra. Al di là del discorso legato agli emolumenti la volontà dell’entourage dell’estremo difensore sarebbe quella di aggiungere all’accordo una clausola rescissoria che possa fungere da chiave di volta per futuri trasferimenti qualora il progetto Milan non dovesse garantire a Donnarumma la possibilità di essere competitivo ai massimi livelli. Del resto, il contratto del classe 1999 vedrebbe la sua attuale scadenza tra 10 mesi. Il tempo inizia a stringere per davvero.