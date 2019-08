Il ds del Celta Vigo, Felipe Miñambres, ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Samu Castillejo dal Milan. Le porte sono apertissime per l'esterno d'attacco spagnolo, anche se l'operazione al momento non sembra fattibile. Queste le sue dichiarazioni: "Castillejo in questo momento è lontano dal Celta Vigo. Abbiamo parlato col suo agente un mese fa e lui non lo vede fuori dal Milan. Inoltre, il suo stipendio è abbastanza proibitivo per le nostre casse".