Milan, Duarte saluta il Flamengo: "Me ne vado da uomo, ringrazio tutti"

Leo Duarte, ad un passo dal Milan, ha salutato il Flamengo con un post sui suoi canali social. Ecco la lettera d'addio al club brasiliano: "Vorrei ringraziare il Flamengo per questi 5 anni meravigliosi. Il Flamengo mi ha formato come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo, pieno di sogni, e ora me ne vado da uomo, avendo avuto l'onore di indossare la maglia del più grande club del Brasile e avendo giocato quasi 100 partite. Ringrazio tanto tutti coloro che sono stati al mio fianco in questa avventura: i tifosi, la dirigenza, lo staff, i compagni. Niente sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie, Flamengo".