"Sono uscito dal calcio brasiliano ed è sicuramente diverso, soprattutto a livello tattico. Ho bisogno ancora qualche giorni per adattarmi al club e alle idee dell'allenatore". Così Leo Duarte si è presentato ai suoi nuovi tifosi, quelli del Milan, durante la conferenza stampa di oggi a Milanello: "Voglio imparare la lingua e conoscere meglio il gioco di Giampaolo. A chi assomiglio? Credo che per il corpo e per il fisico posso ricordare Thiago Silva, ma con le dovute proporzioni. Se riesco ad avere metà del suo successo sarò felice, spero di prendere i punti positivi di Thiago".