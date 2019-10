Milan, Duarte: "Voglio convincere Giampaolo. Esordio emozionante ieri"

© foto di Image Sport

Il centrale rossonero Leo Duarte, intervistato da Milan Tv dopo il suo esordio da titolare di ieri contro il Genoa, ha raccontato le sue sensazioni: "È stato molto emozionante fare il mio esordio da titolare. Era qualcosa che sognavo fin da bambino. E ora il sogno è diventato realtà: ho indossato la maglia del Milan, non ho parole. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, visto che venivamo da tre sconfitte consecutive. È stata una gara combattuta, abbiamo dato tutto ed è così che deve essere sempre. Speriamo di continuare a vincere per fare un filotto di risultati positivi".

Intesa con Romagnoli?

"Romagnoli non ha bisogno di presentazioni. Lo conoscevo già quando giocavo in Brasile e, nonostante la giovane età, per me è un punto di riferimento. Quando giochi più partite insieme e ti alleni molto insieme, l'intesa cresce. Per essere la prima partita direi che è andata bene".

Come procede l'inserimento?

"Il gruppo è unito e mi ha accolto molto bene. Non parlo molto l'italiano, ma i ragazzi mi aiutano e mi spiegano quando non capisco qualcosa. Piano piano ci conosceremo meglio e l'intesa crescerà. Voglio conquistare la fiducia dell'allenatore per continuare a giocare, devo dimostrare il mio valore ogni giorno in ogni allenamento".