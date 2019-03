© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Calhanoglu è apparso in ripresa, ma la sua conferma al Milan è ancora in discussione. A gennaio, quando il Lipsia è stato a un passo, la decisione del club fu quella di proseguire insieme, ma a maggio le cose potrebbero cambiare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i 20 milioni che Calha potrebbe portare nelle casse rossonere lo rendono comunque un sacrificabile.