Milan-Dudelange 1-1 al 45'. Lussemburghesi gelano San Siro semivuoto

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di PHOTOVIEWS

Clamoroso 1-1 in un San Siro per pochi intimi, fra Milan e Dudelange dopo i primi 45'

Formazione ricca di novità come ci si poteva aspettare: Simic è all'esordio assoluto, Halilovic si rivede dalla sfida di andata contro i lussemburghesi, quando entrò negli ultimi tre minuti. Stavolta parte dall'inizio e viene data una chance anche a Bertolacci, per permettere a Kessié di rifiatare. Chi fra i titolari viene inserito invece per mettere minuti è Gonzalo Higuain, squalificato ancora per un turno in Serie A.

Il Milan spinge subito sull'acceleratore e nei primi 10 minuti ha già tre palle gol, due con Higuain e una con Calhanoglu, le cui conclusioni vengono respinte da Bonnefoi.

Il ghiaccio viene rotto al 21' con Patrick Cutrone, che riceve spalle alla porta da Higuain, si gira e supera Bonnefoi nella circostanza non certo irresistibile. Infranto il muro dei lussemburghesi dovrebbe essere una passeggiata e magari il prologo di una goleada.

Invece i rossoneri fanno girare il pallone senza mai trovare gli spazi per rendersi pericolosi. Il Dudelange mette paura con una veloce ripartenza nata dai piedi di Stolz e terminata con un tiro di poco alto di Sinani. Poi è lo stesso Stolz, sugli sviluppi di calcio d'angolo a trovare il pari al 39' con un destro bellissimo per coordinazione. Il gol non solo non risveglia il Milan, ma dà maggiore fiducia al Dudelange che capisce lo stordimento dell'avversario e dà ancora fastidio.

C'è ancora un tempo per cambiare la situazione ma servirà un altro approccio. Intanto da Siviglia buone notizie: il Betis è in vantaggio contro l'Olympiacos grazie a una rete di Canales. Il Milan in questo momento è secondo con un punto di vantaggio sui greci.