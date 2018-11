Milan-Dudelange, le formazioni: spazio a Simic, Halilovic e Bertolacci

Fonte: inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come da pronostico tanti i volti nuovi del Milan questa sera contro il Dudelange: esordio assoluto per Simic, prima volta da titolare per Halilovic che contro i lussemburghesi aveva giocato gli ultimi minuti della partita d'andata. Come lo scorso 20 settembre in campo Gonzalo Higuain, squalificato in campionato. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disp. Donnarumma, Mauri, Suso, Borini, Montolivo, Abate, Rodriguez. All. Gattuso.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Schnell, Cruz, Prempeh; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Mélisse; Sinani; Turpel. A disp. Esposito, Malget, Pokar, Agovic, Perez, El Hriti, Kenia. All. Toppmoller.