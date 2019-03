Milan, due cambi a Genova. Così Gattuso si gioca il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una serata molto complicata per il Milan, che deve voltare pagina dopo la sconfitta nel derby e dare un segnale alle inseguitrici per la Champions. La sfida contro la Samp sarà decisiva, in particolare in una giornata di campionato in cui Inter, Lazio, Roma e Napoli si sfideranno tra di loro. Ma Gattuso non vuole distrazioni, e potrebbe presentarsi al Ferraris con due cambi rispetto alla tipica formazione. Fuori quasi sicuramente Franck Kessie, poiché si è allenato in gruppo solo ieri dopo il ritorno dalla Nazionale ivoriana. Il faccia a faccia c’è stato con il tecnico, i due si sono chiariti: “Ho avuto un confronto con lui, era in programma per oggi”, ha detto Gattuso “Non porto rancore, ma io credo che nelle squadre ci voglia massimo rispetto. Ero molto deluso, mi sono chiarito con tutti e due, la società si è comportata benissimo”. Oltre Kessie chi rischia di rimanere in panchina, almeno inizialmente, è Paquetà. Anche lui è tornato tardi dagli impegni con il Brasile e potrebbe essere sostituito da Calhanoglu come mezzala sinistra, con Biglia e Bakayoko a completare la linea a tre in mediana. In attacco dunque Suso, Piatek e Castillejo che verrà schierato esterno sinistro. In difesa ballottaggio tra Conti e Calabria, con il secondo favorito sull’ex Atalanta. Musacchio, Romagnoli e Rodriguez a completare la formazione.

Con la Samp sarà una gara fondamentale per riprendere la corsa, ma anche per indirizzare la stagione verso i binari giusti, perché la Champions è troppo importante per i pani futuri del club. Lo stesso Gattuso infatti, ha fatto filtrare incertezza su ciò che accadrà al termine del campionato: “Il mio futuro lo saprete tra due mesi. Il mio futuro non è la priorità, non penso al mio contratto, ma solo a raggiungere il nostro obiettivo. Non penso a me. Tra due mesi saprete cosa penso. Sento tante chiacchiere e mi faccio scivolare tutto addosso. A fine campionato vi dirò cosa penso". Appuntamento tra due mesi, dunque, per saperne di più sul futuro di Gattuso.