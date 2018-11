Milan, due concorrenti inglesi su Gary Cahill

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Concorrenza inglese per il Milan, che come vi abbiamo raccontato sta pensando a Gary Cahill del Chelsea per rimpolpare la propria difesa. Secondo quanto riferito da HITC, infatti, anche Manchester United e Aston Villa sarebbero sulle tracce del difensore inglese, fin qui impiegato col contagocce da Maurizio Sarri.