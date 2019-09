Milan, due firme per evitare casi. Interlocutore Raiola

© foto di Federico De Luca

Anche in casa Milan tiene banco la questione legata ai rinnovi di contratto. La società rossonera dovrà infatti cercare di tenere sotto controllo situazioni potenzialmente difficoltose da gestire come quella di Gigio Donnarumma: il portiere non rappresenta un problema nell’immediato, ma di certo la dirigenza meneghina vuole evitare di riproporre le dinamiche che andarono a contraddistinguere l’estate del 2017. L’attuale scadenza è fissata nel 2021, e le tempistiche consigliano di aprire le discussioni per suggellare un’unione di intenti che al momento non sembra essere in dubbio nemmeno lontanamente.

Con Mino Raiola, che assiste l’estremo difensore dei rossoneri, sarà poi da intavolare una discussione decisamente più complicata legata al futuro di Jack Bonaventura. Il centrocampista scuola Atalanta ha un contratto in vigore con la società di via Aldo Rossi sino al prossimo giugno, dunque è indispensabile affrontare l’argomento a stretto giro di posta se la volontà è quella di evitare di perdere il giocatore a parametro zero.