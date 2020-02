vedi letture

Milan, due fronti per la panchina: Allegri e Rangnick nel mirino

La conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan anche il prossimo anno sembra essere decisamente complicato: per restare in rossonero servirà raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League o vincere la Coppa Italia. Due obiettivi, ad oggi, difficili, per questo in estate, come riporta La Gazzetta dello Sport, si prospetta un nuovo cambio di allenatore.

Due nomi per la panchina - Da una parte ci sono Paolo Maldini e Zvonimir Boban, quindi coloro che guidano la parte sportiva del Diavolo, che vorrebbero affidare il Milan ad un tecnico italiano e per questo puntano al ritorno di Massimiliano Allegri, dall'altra invece c'è l'ad Ivan Gazidis che vorrebbe al contrario dare la panchina a Ralf Rangnick. Anche su questo tema, dunque, all'interno della società milanista ci sono due visioni diverse tra la parte sportiva e quella commerciale, come è già successo anche su alcuni obiettivi di mercato che sono stati bloccati dall'ad rossonero.