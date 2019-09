Due nomi sudamericani per il mercato futuro del Milan. Ne scrive Tuttosport: i rossoneri sono sulle tracce di Lucas Martinez Quarta. Difensore classe '96, potrebbe prendere il posto di Musacchio in ottica futura, ha una clausola risolutiva da 22 milioni ma il River Plate potrebbe chiudere a 15. In Messico invece c'è Rodolfo Pizarro, 25enne centrocampista del Monterrey, valutato 8 milioni di euro e anche lui già seguito in questa estate di trattative. Dovrebbe tornare d'attualità già a gennaio.