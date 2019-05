Milan, due moduli al vaglio di Gattuso. Champions ancora possibile

Il Milan ha deciso di andare in ritiro non solo per dare un segnale alla squadra e ai giocatori, ma anche perché crede ancora alla Champions. Il calendario potrebbe essere favorevole ai rossoneri, e se il gruppo di Gattuso dovesse riuscire a vincerle tutte fino al termine del mese di maggio, potrebbe avere davvero la grossa chance di piazzarsi quarto, anche perché Roma, Atalanta, Lazio e Torino hanno scontri diretti e intrecci pericolosi da qui alla fine. Ma il vero nemico del Milan è il Milan stesso, perché già in passato quando c’è stata l’occasione di compiere il salto in avanti la squadra ha fallito. E’ successo a Genova con la Samp, sconfitta per 1-0, in casa con l’Udinese, solo 1-1, oppure in trasferta a Parma con un pareggio beffardo nel finale, e ancora il 2-0 subito in casa del Torino, insomma troppe occasioni sprecate negli ultimi due mesi, da quel derby d’inizio marzo che ha fatto crollare tutte le certezze.

Ma Gattuso vuole crederci ancora. Sa che a fine stagione probabilmente non sarà più sulla panchina milanista ma vuole lasciare con un grande risultato: riportare il Milan in Champions dopo oltre 5 anni. Ecco perché non vuole mollare, pretende una reazione dal suo gruppo e ha imposto allenamenti ad alta intensità. Il calendario permetterebbe ancora di sperare, ma stavolta bisogna evitare figuracce.

Gattuso per la partita di domani contro il Bologna sta pensando a due moduli. Il primo è il 4231, con Paquetà trequartista, insieme a Suso e Calhanoglu dietro l’unica punta, ovvero Piatek. In quel caso Biglia potrebbe tornare davanti alla difesa insieme a uno tra Kessie e Bakayoko. Difesa praticamente obbligata dopo gli infortuni di Caldara, Conti e Calabria e la squalifica di Romagnoli, giocheranno dunque Abate, Musacchio, Zapata e Rodriguez. L’altro modulo che tenta Gattuso è quello con le due punte, un 4312 in cui Paquetà farebbe lo stesso il trequartista ma avrebbe davanti a sé il tandem Cutrone-Piatek.